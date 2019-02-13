Из-за принятых поправок в Конституции Украина лишится не только Донбасса, но и остальных территорий. Владимир Соловьев указал украинским политологам на фатальные ошибки администрации Петра Порошенко.

Из-за принятых поправок в Конституции Украина лишится не только Донбасса, но и остальных территорий. Владимир Соловьев указалукраинским политологам на фатальные ошибки администрации Петра Порошенко.Принятые Верховной радой изменения в Конституции Украины,касающиеся стремления страны в НАТО и ЕС, – грубейшая ошибка властей.Они не учли мнения жителей Донбасса, который до сих пор считают своейтерриторией, тем самым признав самостоятельность региона."Де-факто, внося поправки в Конституцию Украины, в тотмомент, когда нет возможности учитывать голоса той части, которую вы все равносчитаете своей, вы тем самым отвергаете их возможность возвратиться", – заявилтелеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По мнению , Донбасс едва ли согласится остаться внынешних границах и будет претендовать на территорию, которую занимал всоветское время. Поддержал журналиста и израильскийобщественный деятель Яков Кедми. Он предложил сдвинуть границы Донбасса к рекеДнестр.Высказывание израильского эксперта возмутило украинскогополитолога Александра Охрименко. Он поинтересовался, почему бы тогда непредложить сдвинуть границы до самого западного предела страны. Однакороссийские эксперты указали, что речь идет лишь о пределах области, носящейназвание "Новороссия".Недавно Владимира возмутили обвинения украинцев в адрес России. В Киеве заявили, что наша страна якобы виновата в голоде 1932-1933 годов. Соловьев заявил, что от страшного голода тех лет умирали люди всех национальностей – "никто по этническому признаку не выбирал".