11-летняя Вика из Александровского района получила подарок от губернатора. Александр Авдеев снял шарик с мечтой девочки с областной «Елки желаний». Вика хотела получить световой стол для

11-летняя Вика из Александровского района получила подарок от губернатора. Александр Авдеев снял шарик с мечтой девочки с областной «Елки желаний». Вика хотела получить световой стол для рисования. И губернатор подарил ей его. На встречу с Александром Адвеевым приехали также родные девочки. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Как рассказали родители Вики, развивающий стол может принести пользу