43-летняя жительница Коврова, которая пинала чужие авто от злости на мужа, предстанет пред судом. 30 октября прошлого года женщина испортила две машины, причинив в общем ущерб на 70 000 рублей,

43-летняя жительница Коврова, которая пинала чужие авто от злости на мужа, предстанет пред судом. 30 октября прошлого года женщина испортила две машины, причинив в общем ущерб на 70 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД области. Ранее мы рассказывали об этой истории. В полицию обратились собственники машин «Джетур» и «Тойота». Они заявили, что вечером припарковали свои