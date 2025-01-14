43-летняя жительница Коврова, которая пинала чужие авто от злости на мужа, предстанет пред судом. 30 октября прошлого года женщина испортила две машины, причинив в общем ущерб на 70 000 рублей,
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2025-kovrovchanku-pinavshuyu-chuzhie-inomarki-ot-zlosti-na-muzha-budut-sudit.html" target="_blank">Ковровчанку, пинавшую чужие иномарки от злости на мужа, будут судить</a> - 43-летняя жительница Коврова, которая пинала чужие авто от злости на мужа, предстанет пред судом. 30 октября прошлого года женщина испортила две машины, причинив в общем ущерб на 70 000 рублей,
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2025-kovrovchanku-pinavshuyu-chuzhie-inomarki-ot-zlosti-na-muzha-budut-sudit.html]Ковровчанку, пинавшую чужие иномарки от злости на мужа, будут судить[/url] - 43-летняя жительница Коврова, которая пинала чужие авто от злости на мужа, предстанет пред судом. 30 октября прошлого года женщина испортила две машины, причинив в общем ущерб на 70 000 рублей,