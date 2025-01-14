В условиях рекордно низкого уровня безработицы в регионе количество вакансий в 10 раз превышает зарегистрированных безработных.

20 тысяч вакансийНа сегодняшний день, по сведениям министерства труда и занятости населения, на учёте в центрах занятости состоит 2400 человек, а признаны безработными 1900.– Всего к нам обратилось более 12 тысяч человек, из них 9400 уже трудоустроили. Мы готовы предложить 20 тысяч вакансий, из них половина касается обрабатывающего производства. Всё остальное – это бюджет, малое предпринимательство, торговля, сельское хозяйство и туристическое направление, – рассказал министр Андрей Григорьев.Из 20,6 тысячи вакансий, размещённых на портале «Работа России», 63% составляют рабочие специальности. В регионе ощущается нехватка операторов, наладчиков станков, слесарей и рабочих многих других профессий, несмотря на то что максимальный размер зарплаты для некоторых из них достигает 150 тысяч рублей.Также на рынке труда востребованы специалисты в области здравоохранения (например, врачи и медсёстры), образова­ния, государственного управления и бюджетных учреждений, оптовой и розничной торговли.Большие города забирают людейПочему же даже зарплата «выше среднего» не может закрыть потребность в специалистах? В центре занятости видят несколько причин. Во-первых, близость региона к столице. Поэтому многие владимирцы предпочитают трудоустраиваться в большом городе. Нельзя забывать и о том, что сейчас тысячи мужчин находятся в зоне СВО, а многие рабочие восстанавливают инфраструктуру на новых присоединённых территориях.Ещё одна причина – уход в малый бизнес. Всё больше становится тех, кто становится ИП, в том числе используя субсидии в размере 100 тысяч рублей. Этим шансом уже воспользовались 70 человек.Ну и конечно, сказыва­ется демографическая яма, которая пришла к нам из 90-х.Нашли выход?Исправить ситуацию может новый национальный проект «Кадры», который стартует в 2025 году. Власти надеются, что с его помощью возможно будет обеспечить регион высококвалифицированными кадрами.– Новое направление, которое у нас будет в следующем году, – целевое обучение. Это когда работодатель, образовательное учреждение и гражданин заключают тройственный договор об обучении той или иной профессии, – рассказал министр.После того как студент окончит учебное учреждение, он будет обязан трудоустроить­ся на предприятие или в организацию, с которыми заключён контракт.Что касается тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции, за год в центры занятости обратились 39 участников СВО и члены их семей. Защитники охотно идут трудиться водителями, электриками и сварщиками. Однако при желании они могут вернуться и на своё рабочее место, трудовые договора с ними были продлены, – подчеркнул Андрей Григорьев.Ещё одна отдельная категория – трудовые мигранты. По официальным данным, по патентам в регионе работает около 20 тысяч человек. В основном это граждане стран СНГ. Основная их часть выполняет низкоквалифицированную работу.Кроме того, трудоустроено 2300 человек из Вьетнама: они задействованы на швейных производствах.По словам министра, во Владимирской области засилья иностранных граждан не наблюдается. Их численность из года в год остаётся стабильной.Мнение экспертаМинистр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев:– На сегодняшний день зарплата на средних и крупных предприятиях составляет порядка 67 тысяч рублей. Самые высокие заработные платы для рабочих специальностей предлагают во Владимире, Коврове, Муроме, Собинке, Киржаче. Они могут достигать 100–150 тысяч рублей. А вот если говорить о средней зарплате по региону, она составляет 61 тысячу рублей.В темуПо сведениям министерства труда и занятости населения, в 2025 году минимальный размер оплаты труда составит более 22 тысяч рублей. Соответственно, будут пересмотрены и размеры социальной поддержки безработных, малоимущих и находящихся в трудной жизненной ситуации.