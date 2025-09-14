С 12 по 14 сентября в Юрьев-Польском районе проходит пятый этап Кубка России по ралли-рейдам «Князь Владимир». На настоящем празднике скорости и адреналина собрались местным жители, а также

С 12 по 14 сентября в Юрьев-Польском районе проходит пятый этап Кубка России по ралли-рейдам «Князь Владимир». На настоящем празднике скорости и адреналина собрались местным жители, а также все любители автоспорта и активного отдыха. В прошлом году ралли-рейд проходил в том же месте. За три дня 30 экипажей из разных городов проехали почти 500 километров