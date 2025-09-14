В регионе завершается трехдневное голосование по выборам в органы местного самоуправления. По данным на 12:00 дня, явка избирателей составила 15,55%, что соответствует 98 490 проголосовавшим

В регионе завершается трехдневное голосование по выборам в органы местного самоуправления. По данным на 12:00 дня, явка избирателей составила 15,55%, что соответствует 98 490 проголосовавшим гражданам. Всего на 284 депутатских мандата претендует 896 кандидатов. Голосование проходит в штатном режиме, нарушения не зафиксированы. Избирательные участки продолжат работу до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Представители избирательной