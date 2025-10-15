Строительство многоквартирного дома на улице Мира в Гороховце вышло на финишную прямую.

Строительство многоквартирного дома на улице Мира в Гороховце вышло на финишную прямую. Специалисты подрядной организации закончили возведение трёхэтажного здания, завершают отделку фасада и уже приступили в благоустройству прилегающей территории. Также в МКД провели электричество, ведутся активные работы внутри квартир и подсобных помещений.Как сообщил на своей официальной в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, в новостройке 15 из 17 квартир будут муниципальными. Заветные ключи от благоустроенного жилья смогут получить несколько многодетных и малообеспеченных семей гороховчан, с нетерпением ждущих новоселья.«Сдача дома в эксплуатацию ожидается в конце декабря», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.