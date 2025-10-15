Власти региона предупреждают жителей: видео с Александром Авдеевым о гуманитарном грузе, распространяемое в интернете, не соответствует действительности. Оно сгенерировано нейросетью. Из

Власти региона предупреждают жителей: видео с Александром Авдеевым о гуманитарном грузе, распространяемое в интернете, не соответствует действительности. Оно сгенерировано нейросетью. Из телеграм-канала правительства области: Видео сгенерировано нейросетью и касается Белгородской области, где якобы доставленный из нашего региона гуманитарный груз продается на рынках. Данная информация и видео не соответствуют действительности. Не доверяйте сомнительным источникам. Читайте только