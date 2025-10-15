Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 10,2%.

В регионе зафиксировано заметное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом. Об этом региональное управление Роспотребнадзора.За прошедшую неделю общее число обращений жителей Владимирской области за медицинской помощью с признаками ОРВИ составило 9 161 человек. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 10,2%.В городе Владимире зафиксировано 2 400 обращений. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.Лабораторные исследования показали, что вирусы гриппа пока не выявлены, доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, парагрипп).Снижение наблюдается и по COVID-19. За последнюю неделю (с 6 по 12 октября 2025 года) лабораторно подтверждено 136 случаев коронавирусной инфекции. Это на 23,6% меньше, чем на предыдущей неделе.Подавляющее большинство случаев (96,3%) протекали в легкой форме ОРВИ, лишь 3,7% — в форме внебольничной пневмонии.Управление Роспотребнадзора напоминает, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация, которая позволяет избежать серьезных осложнений. В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а также в специальных пунктах в общественных местах: ТК «Ивановские мануфактуры» и ТЦ «Восток». При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .