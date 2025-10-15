Третью неделю подряд в области уменьшается число пациентов с коронавирусной инфекцией. Если в конце сентября их было 189, то в период с 6 по 12 октября зафиксировано 136 случаев. Во Владимире тоже

Третью неделю подряд в области уменьшается число пациентов с коронавирусной инфекцией. Если в конце сентября их было 189, то в период с 6 по 12 октября зафиксировано 136 случаев. Во Владимире тоже снижается количество заражённых COVID – 27 человек. Больше всего больных коронавирусом по-прежнему в Ковровском районе – 39 случаев и во Владимире – 27