В Муроме Владимирской области мужчина одним ударом убил незнакомца.

Трагический инцидент, произошедший у одного из ночных клубов Мурома во Владимирской области, завершился передачей уголовного дела в суд. 24-летний местный житель предстанет перед правосудием по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Следственный комитет и прокуратура завершили расследование и утвердили обвинительное заключение по громкому делу, где обычная ссора у входа в клуб обернулась мгновенной гибелью молодого мужчины. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковой ударСобытия, приведшие к трагедии, развернулись рано утром 29 июня 2025 года.По версии следствия, 24-летний обвиняемый вместе с супругой и приятелями отдыхал в ночном клубе. На выходе между этой компанией и другим отдыхающим вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.Рядом находились двое строителей из Нижегородской области, приехавшие в Муром из Выксы. Они стали свидетелями того, как в хаосе потасовки женщина, пытавшаяся разнять дерущихся, получила удар по лицу, упала и потеряла сознание.Именно этот момент стал роковым.«Один из приезжих подошел к обидчику и попытался отвести его в сторону», — Следственный комитет по Владимирской области.Вмешательство незнакомца не понравилось обвиняемому. Решив «заступиться за приятеля», 24-летний муромчанин сзади подбежал к миротворцу и нанес ему один, но чудовищно сильный удар.Мгновенная смертьПрокуратура уточняет, что обвиняемый «нанес ему сильный удар по лицу». Последствия этого удара были фатальными. Потерпевшему, мужчине 1992 года рождения, была причинена тяжелая черепно-мозговая травма.«Преступными действиями пострадавшему причинены телесные повреждения в виде тупой закрытой черепно-мозговой травмы с массивными кровоизлияния под мягкими мозговыми оболочками обеих полушарий мозга и ушибами вещества головного мозга. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия», — в материалах прокуратуры.Увидев произошедшее, обвиняемый и его спутники, «не попытавшись оказать помощь пострадавшему», сели в автомобиль и спешно скрылись с места преступления, покинув Владимирскую область.Задержание в РязаниОднако сбежать далеко злоумышленнику не удалось. Благодаря оперативным действиям полиции и изучению записей с камер видеонаблюдения, личность фигуранта была оперативно установлена.Вскоре он был задержан на территории Рязани. На период следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе расследования был проведен комплекс следственных действий, которые подтвердили, что именно обвиняемый нанес удар, ставший причиной смерти.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Муромчанину грозит длительный срок лишения свободы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .