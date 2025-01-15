Спасатели обращаются к местным жителям с просьбой о помощи.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о пропаже квадрокоптера DJI Matrice 300. Его использовали во время поисков. 5 января команда спасателей выезжала искать пропавшего подростка в деревне Жуклино, где мальчику была необходима медицинская помощь. К счастью, подросток был найден живым, однако коптер не вернулся с этого дела.Спасатели обращаются к местным жителям с просьбой о помощи. Они просят жителей деревни Жуклино и окрестностей сообщить, если кто-то заметит или найдет коптер.Контактный телефон для сообщений: 8(800)700-54-52.