В областной столице пройдет Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей и девушек.

Сегодня во Владимире состоится открытие Первенства России по спортивной гимнастике среди юношей и девушек. На соревнования, которые будут проходить в СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, приедут около 250 спортсменов из 34 регионов страны.Завтра гимнасты будут состязаться в обязательной программе, а 18 мая - в произвольной программе, в командном первенстве и многоборье. 19 и 20 мая состоятся финалы в отдельных видах многоборья.