Руководство аквапарка в Суздале услышало многочисленные жалобы и пошло на встречу посетителям. С 14 марта действуют новые цены на посещение комплекса. Как сообщили в группе «ГТК Суздаль»,

Руководство аквапарка в Суздале услышало многочисленные жалобы и пошло на встречу посетителям. С 14 марта действуют новые цены на посещение комплекса. Как сообщили в группе «ГТК Суздаль», тестовый период работы аквапарка завершен. По-прежнему сохраняется скидка в 30% для семей от четырех человек, а также для проживающих в гостинице. Цены в новом прайсе стали ниже. Так,