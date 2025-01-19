Было зафиксировано несколько случаев незаконной добычи лосей и оленей.

Госохотинспекция Владимирской области подвела итоги 2024 года. В ходе рейдов на территориях охотничьих угодий проверили 437 охотников. Как итог, выявлено 65 нарушений, составлено122 протокола.Если говорить о нарушениях, то было зафиксировано несколько случаев незаконной добычи лосей и оленей, по которым возбуждено 13 уголовных дел, два из них уже в суде.Кроме того, вынесен приговор по делу охотника, который незаконно добыл сохатого со снегохода без разрешения на охоту, кроме того, браконьер хранил оружие и боеприпасы. Несмотря на то, что ущерб мужчина возместил, он все-таки получил ограничение свободы и штраф.