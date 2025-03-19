Владимирская администрация объявила два тендера на благоустройство бульвара художника Иванова. Суммарно за преображения места отдыха в мэрии готовы заплатить более 100 миллионов рублей.

Владимирская администрация объявила два тендера на благоустройство бульвара художника Иванова. Суммарно за преображения места отдыха в мэрии готовы заплатить более 100 миллионов рублей. Подрядчика на первый этап благоустройства хотят найти до 28 марта. Максимальная стоимость работ— 45,3 миллиона рублей. За эти деньги победившая на торгах компания должна будет обновить часть территории со стороны площади адмирала