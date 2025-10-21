Деревянные конструкции дома находятся в критическом состоянии и грозят обрушиться в любой момент.

Камешковский районный суд Владимирской области принял решение удовлетворить иск прокуратуры о сносе ветхого жилого дома. Многоквартирное здание №4 на улице Карла Либкнехта признано опасным для проживания и подлежит срочному демонтажу, в прокуратуре.Проверка показала, что деревянные конструкции дома находятся в критическом состоянии и грозят обрушиться в любой момент. Риск увеличивается из-за близости оживленной магистрали и железной дороги, чьи вибрации дополнительно разрушают конструкцию.Кроме того, брошенные квартиры стали местом притяжения маргиналов: зафиксированы случаи пожаров внутри помещений.Суд постановил местной администрации обеспечить безопасный снос здания и запретить свободный доступ внутрь строения до начала работ. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.