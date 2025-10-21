Площадка, предназначенная для работы с погрузчиками, была оборудована небезопасно

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства исправительной колонии №6 города Коврова по статье о нарушении требований охраны труда. Дело касается инцидента, произошедшего летом текущего года, когда заключенный получил серьезную травму на рабочем месте., что в июне 2025 года осужденный, временно исполняющий обязанности аппаратчика смешивания, управлял автопогрузчиком. В процессе перевозки металлических поддонов мужчина съехал за границы рабочей зоны и перевернулся вместе с техникой, получив тяжелый перелом ноги.Выяснилось, что площадка, предназначенная для работы с погрузчиками, была оборудована небезопасно: отсутствовала защитная разметка и специальные ограничители. Кроме того, осужденный не имел необходимого допуска к управлению спецтехникой.Сейчас следователями проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Ожидается выяснение степени вины администрации учреждения и принятие мер по предотвращению аналогичных случаев в будущем.