Юрьев-Польский районный суд признал мужчину из Гусь-Хрустального района виновным в мошенничестве. Молодой человек похитил крупную сумму денег у доверчивого гражданина, злоупотребив его добротой.Подсудимый узнал, что знакомый его друга располагает деньгами, и решил воспользоваться ситуацией. Под разными предлогами, включая потерю паспорта и необходимость покупки детских товаров, он просил перевести средства на банковскую карту.Переведенные таким способом деньги обвиняемый тратил на личные нужды, покупая алкоголь и сигареты. Вернуть похищенное он не планировал, надеясь скрыться, заблокировав телефон жертвы, в прокуратуре.Суд назначил мужчине полгода принудительных работ с вычетом части заработка в пользу государства. Помимо наказания, ответчик обязан возместить ущерб пострадавшей стороне.Решение пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано сторонами процесса.