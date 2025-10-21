Суд в Камешково удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию района снести аварийный многоквартирный дом № 4 по улице Карла Либкнехта. Здание признано опасным для жизни из-за угрозы

Суд в Камешково удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию района снести аварийный многоквартирный дом № 4 по улице Карла Либкнехта. Здание признано опасным для жизни из-за угрозы обрушения перекрытий, усугубляемой вибрацией от от проезжающего большегрузного автотранспорта и железнодорожных составов. Кроме того, до сноса доступ в пустующие помещения будет ограничен, поскольку ранее там неоднократно происходили возгорания.