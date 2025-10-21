У парня первое свидание. Приходит он к подруге домой. Она открывает
дверь и предлогает зайти! Он заходит, она говорит:
- Ты зайди в гостинной посиди, посмотри телевизор, а мне нужно принять
душ! Я быстро. И ушла!
Заходит парень в гостинную, нащупал выключатель, включил свет! Видит
на диване собака лежит огромная! Тот испугался, выключил свет, закрыл
дверь, вышел в прихожую и стоит ждёт дальше! И тут ему захотелось срать!
А сан узел совмещён (душ и туалет в одной комнате). Терпел, терпел,
ну уже не может!
Думает: "Зайду тихонько в гостинной насру, если чё скажу собака насрала!"
Ну, зашёл тихонько, наволял и дальше ждёт!
Тут выходит девушка с душа, спрашивает:
- А чё ты тут стоишь, а не в гостинной?
Парень:
- Да у тебя собака боль
еще анекдот!