Главный символ Нового года для владимирцев изготовит питерский предприниматель. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок. Подрядчиком, которому доверили создание и установку 18-метровой искусственной ели, стал ИП Дмитрий Бурлаков. Интересно, что в ходе торгов начальная стоимость контракта была существенно снижена. Городские власти готовы были заплатить за новогоднее дерево 10 миллионов рублей, но в итоге сумму