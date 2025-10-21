В деревне Великодворье Гусь-Хрустального округа открыли памятник красноармейцу Захару Рубцову, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Его останки, обнаруженные поисковиками в

В деревне Великодворье Гусь-Хрустального округа открыли памятник красноармейцу Захару Рубцову, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Его останки, обнаруженные поисковиками в Старорусском районе Новгородской области, были торжественно перезахоронены на родной земле. Об этом рассказали в облправительстве. Благодаря помощи поисковой группы «Память» и родственникам солдата, Захар Рубцов нашел последнее упокоение рядом со своей семьей: женой и