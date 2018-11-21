Audi Россия объявила об открытии нового дилерского центра в Москве – Ауди Центр Бережковский, входящего в один из крупнейших автомобильных холдингов Восток Моторс. В просторном и современном здании центра, расположенном по адресу Бережковская набережная, дом 38, стр. 2, клиентам марки предложат полный спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Audi.

Audi Россия объявила об открытии нового дилерского центра в Москве – "Ауди Центр Бережковский",входящего в один из крупнейших автомобильных холдингов "Восток Моторс".В просторном и современном здании центра, расположенном поадресу Бережковская набережная, дом 38, стр. 2, клиентам марки предложат полный спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Audi.Общаяплощадь нового дилерского центра составляет 7 481 квадратный метр.Легкую, уютную и расслабляющую атмосферу создают стеклянная крыша иестественное освещение. В просторном шоу-руме площадью 583 квадратных метра могут демонстрироваться до 15 автомобилей.Для клиентов нового седана бизнес-класса Audi А8 отведена специальная зона Audi А8 Lounge. Это отдельноепространство, позволяющее в комфортной обстановке провести консультациюдля будущего владельца флагманской модели и сконфигурироватьавтомобиль, который идеально отвечает потребностям клиента.Под зону продаж автомобилей Audi с пробегом: plus отведено более 1 000 квадратных метров. Оборудованная 17 постами сервисная зона занимает площадь 1 400 квадратных метров.Центрс просторной зоной для хранения автомобилей оснащен самым современнымоборудованием. Оно позволяет осуществлять техническое обслуживание,диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, ходовой части,электрики, а также установку дополнительного оборудования. Командаспециалистов дилерского центра постоянно совершенствует свойпрофессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствиемировым стандартам марки Audi.Новый дилерский центр будет осуществлять полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Audi, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. "Ауди Центр Бережковский"обладает широким парком подменных автомобилей, которыми могутвоспользоваться клиенты на период проведения ремонтных работа. Крометого, в центре можно приобрести оригинальные запчасти Audi, аксессуары к автомобилям марки и дополнительное оборудование.Кромепродажи и обслуживания автомобилей, центр предложит своим клиентамуслуги по приобретению автомобилей, страхованию, лизинговые и trade-in программы. Также посетители смогут воспользоваться специальными корпоративными предложениями.Для удобства клиентов перед зданием дилерского центра организована просторная парковка, рассчитанная на 40 автомобилей."Ауди Центр Бережковский" расположен по адресу: Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 2.Концерн Audi – один из самых успешных мировых производителей автомобилей и мотоциклов премиум-класса. Концерн представлен на рынке 100 стран, а производственные площадки расположены в 12 странах. В прошлом году Audi поставил клиентам 1,878 миллиона автомобилей марки Audi, 3 815 спортивных автомобилей марки Lamborghini, а также 55 900 мотоциклов Ducati.