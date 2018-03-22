Наша страна стала привлекательнее для путешественников, сообщают в пресс-службе Ростуризма. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Наша страна стала привлекательнее для путешественников, сообщаютв пресс-службе Ростуризма. Самыми популярными регионами стали Москва,Краснодарский край и Санкт-Петербург.2017 году Россия приняла 81 миллион человек. Это рекордныецифры, как минимум с 2010 года, – суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, авнутренний – на 85%. Добавим, что насладиться красотой и масштабами нашейстраны захотели не только иностранцы, но и сами россияне, сообщает газета"Известия".Особенно выросли показатели внутреннего туризма – 56,5 миллиона человек. Въездной туризм немного меньше – 24,5 миллиона. По мнению специалистовРостуризма, наблюдается хоть и медленный, но стабильный рост.Путешественникам приглянулась Москва, ее осмотрели 21,5 миллиона туристов, популярным также оказался Краснодарский край – 16 миллионов человек,Санкт-Петербург занял третью строчку – 7,5 миллиона, Крым и Татарстан – 5,4 и 3,1соответственно. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкинапоказатели 2017 года можно считать рекордными с момента распада СССР. В этомгоду ожидается их дальнейший рост, в том числе за счет чемпионата мира пофутболу.Президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горинпояснил повышение привлекательности нашей родины для любителей путешествий: "Развиваетсясистема "все включено". Если еще несколько лет назад пакетных туров по Россиибыло 10% от общего числа, то за последние годы их доля увеличилась до 20%". Главноепреимущество путешествий внутри страны – в цене. Они обходятся в 1,5–2 раза дешевлесредней поездки за рубеж, добавил предприниматель.