Жители Владимира, живущие на Владимирском спуске, поделились в сообществе «Подслушано Автомобилистов | Владимир» неприятной историей. Несколько домов остались без интернета и

Жители Владимира, живущие на Владимирском спуске, поделились в сообществе «Подслушано Автомобилистов | Владимир» неприятной историей. Несколько домов остались без интернета и электричества после того, как длинная фура решила проехаться по одной из древнейших улиц города. Все произошло после 11 часов ночи 20 марта. Автор поста обращает внимание, что на Владимирском спуске стоят знаки «кирпич» и «въезд