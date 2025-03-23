Ни одна из жертв не могла описать подозреваемого. Ковровчанки запоминали только то, что мужчина был в белых перчатках, от которых пахло древесиной.

В 2002 году в городские больницы Коврова Владимирской области стали одна за другой поступать женщины: все они были избиты и изнасилованы. Ни одна из жертв не могла описать преступника. Ковровчанки запомнили о преступнике только то, что он был в белых перчатках, от которых пахло древесиной. Поиски насильника растянулись на три года. Подробности — в материалеИскали мужчину с наколками или увечьями на рукахСледователи предположили, что под под белыми перчатками маньяк скрывает татуировки или увечья. Вскоре версия отпала, но этот атбрибут подзреваемого оставались единственной зацепкой правоохранителей вплоть до 2005 года.Все это время изнасилования продолжались. Неизвестный нападал и на девушек, и на пожилых женщин. Он орудовал парках — в дневное и вечернее время практически каждую неделю.Женщины также описывали смуглый цвет кожи насильника и спортивное телосложение. Во время нападений он был одет в спортивный костюм и стоптанные кроссовки.Выходов не оставалось, следователи решили ловить преступника «на живца». По паркам Коврова начали гулять сотрудницы правоохранительных органов. Но все мужчины, с которыми они сталкивались в парках, не были насильниками.Правда, одного из навязчивых кавалеров милиционеры едва не спутали с маньяком. Он был похож по описанию, при обыске у него нашли порнографиечкие материалы, а его знакомые считали, что мужчина склонен к сексуальным преступлениям. Однако генетический тест эту версию не подтвердил.Помогал жертвам найти дорогу домойСтранной особенностью преступника был и тот факт, что он заботился о своих жертвах после нападения: помогал найти им туфли или подсказывал дорогу домой. По этим деталям у криминалистов получилось составить психологический портрет насильника: это мужчина средних лет, без физических изъянов, женат, имеет ребенка.Вскоре после похищенный у одной из жертв телефон включили на территории рынка. Оперативники прибыли на место и начали высматривать мужчину по имеющимся приметам. Они задержали Игоря Поповича, который работал столяром на лесоперерабатывающей базе, недавно развелся с женой. Характеристики мужчины полностью подходило под портрет криминалистов.«Изъяли несколько телефонов, которые у нас проходили по спискам похищенных. Сам он отнесся ко всему спокойно. Многие даже засомневались. Думали, может он скупал эти телефоны», — рассказал оперуполномочеенный УВД Владимирской области Денис Кашицын в программе «Вне закона».После пришел и результат генетического теста из лаборатории. Он подтвердил, что ДНК на жертвах совпадают с ДНК задержанного.Не смог забыть женуОказалось, что насиловать женщин Игорь Попович стал после того, как от него ушла жена. Супруга ему изменила.Вскоре преступник признал свою вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. На заседание не пускали самих женщин и их родственников.Поповича судли по 47 эпизодам. Среди них было 21 изнасилование, 13 насильственных действий сексуального характера, четыре разбоя и девять грабежей. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима