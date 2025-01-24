Автопарк скорой помощи Московской области пополнился 77 новыми автомобилями. Они уже завтра выйдут на линию в разных округах региона, включая Солнечногорск, Серпухов, Домодедово, Коломну, Подольск и Богородский, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Автопарк скорой помощи Московской области пополнился 77 новыми автомобилями. Они уже завтра выйдут на линию в разных округах региона, включая Солнечногорск, Серпухов, Домодедово, Коломну, Подольск и Богородский, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ключи от машин на подстанции скорой помощи в Солнечногорске."Я здесь не только чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и поблагодарить в вашем лице всех 10 тыс. сотрудников – диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые спасают жизни. Ковид заставил нас кардинально пересмотреть стандарты скорой помощи. Сегодня каждая машина оснащена планшетами, IP-телефонией и знает, как и куда ехать", – отметил Воробьев.Обновление автопарка проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".Всего в автопарке скорой помощи Подмосковья 953 автомобиля, из них 99 – реанимобили. За последние пять лет заменено 695 машин. Современные автомобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, системой LUCAS 2 для автоматического массажа сердца и другой необходимой техникой.В регионе работают 56 подстанций и 90 постов скорой помощи. В этом году запланировано строительство новых объектов, включая пост в д. Раздоры под Красногорском, Сухаревскую подстанцию в Мытищах.