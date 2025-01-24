Курс станет частью комплексной системы дистанционного обучения предпринимателей.

В столице запустили бесплатный дистанционный курс для предпринимателей Свое дело: начни сейчас. Участники программы получат теоретические знания и практические навыки, необходимые для вывода на рынок нового товара или услуги, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Прием заявок уже открыт, зарегистрироваться можно на портале Малый бизнес Москвы.Курс станет частью комплексной системы дистанционного обучения предпринимателей. Он будет полезен как новичкам, так и тем, кто хочет освоить новую рыночную нишу. За два месяца слушатели пройдут все ключевые этапы открытия своего дела — от бизнес-идеи до работы с клиентами, — рассказала Наталья Сергунина.Программа состоит из семи модулей. Они включают короткие видео, дополненные текстом, для самопроверки предусмотрены тесты, а для обобщения информации — специальные рабочие тетради. Полученные знания предлагается закрепить с помощью практических заданий.В ходе обучения участникам предстоит определить целевую аудиторию продукта, просчитать финансовую модель, разобраться в правовых аспектах, подготовить маркетинговую стратегию и научиться основам продаж. Финальным шагом станет запуск пробной версии продукта и его вывод на рынок в тестовом режиме.В роли экспертов выступили порядка 40 руководителей московских компаний и преподавателей вузов. Они поделились собственным опытом и рассказали о типичных ошибках предпринимателей в разных отраслях.Программа предлагает подробную дорожную карту, что особенно полезно для новичков. Модули последовательно охватывают все важные аспекты — от основ предпринимательства до создания и проработки бизнес-идей. Каждый модуль интерактивен, что позволяет удерживать внимание участников, — оценил проект ректор Московской бизнес академии Владимир Столяренко.Современный подход к подаче материала отметила и ректор Московского института технологий и управления Мария Бородина. Практические задания в каждом модуле повышают вовлеченность и помогают закрепить полученные знания. Особое внимание заслуживают модули по юридическим аспектам и маркетингу, — уточнила Мария Бородина.Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках федерального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, входящего в состав нацпроекта Эффективная и конкурентная экономика.