Установлено, что в 2023 году руководитель компании украл бюджетные средства в рамках реализации проекта «Чистая вода».

Сотрудники полиции во Владимирской области раскрыли преступления 43-летнего генерального директора строительной компании, подозреваемого в хищении более 30 миллионов рублей из бюджета. Об этом рассказали в региональном УМВД.Установлено, что в 2023 году руководитель компании украл бюджетные средства в рамках реализации проекта «Чистая вода». Обыски прошли по месту проживания подозреваемого и в офисах компании, где были изъяты важные документы и компьютерная техника.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и подозреваемому грозит уголовная ответственность. Напомним, ранее мы писали, что .