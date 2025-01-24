Российский актер Юра Борисов вновь на слуху. Артист получил номинацию на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle Awards 2025.

Российский актер Юра Борисов вновь на слуху. Артист получил номинацию на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle Awards 2025.Об известии впервые сообщило издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что эксперты оценили выдающуюся работу Борисова в фильме "Анора".В этом проекте Борисов сыграл одну из ключевых ролей, что не осталось незамеченным как зрителями, так и критиками. Уже можно говорить о том, что номинация на Vancouver Film Critics Circle стала для Борисова очередным подтверждением его талантливой игры.Стоит уточнить, что российский артист представлен в категории "Лучшая мужская роль второго плана", где его соперниками стали актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон. Обе упомянутые фигуры имеют значительный опыт и множество наград, поэтому конкуренция обещает быть серьезной. Однако, учитывая мастерство и харизму Борисова, его шансы на победу выглядят вполне обнадеживающе.Фильм "Анора", в котором актер исполнил яркую роль, стал настоящим открытием в мире независимого кино. Режиссер Шон Бэйкер сумел создать уникальную атмосферу, которая привлекла внимание критиков и зрителей по всему миру. Лента была отмечена не только номинацией для Борисова, но и другими важными категориями — "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучшая женская роль".Кроме того, ранее стало известно о том, что Юра Борисов также был номинирован на SAG Awards — ежегодную премию актерской гильдии США. В этой категории он борется за звание "Лучший актер второго плана". Важно отметить, что вместе с ним в этой номинации представлены его коллеги по фильму Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон.