«Экорегион» делится интересными идеями для организации экологичного Нового года.

Новый год уже совсем близко, и каждый из нас любит этот теплый и семейный праздник. Но как сделать его безопасным для окружающей среды? В преддверии праздника ГБУ ВО «Экорегион» делится с Вами интересными идеями для организации экологичного Нового года:1. Обратите внимание на искусственные ели. Современные изделия выглядят очень привлекательно и прослужат не один год.2. Если мечтаете о настоящей живой ёлке, то покупайте деревце с корнем. После торжества его можно пересадить в открытый грунт.3. Используйте еловые ветки для декора помещения. Они наполнят дом приятным ароматом и окажут минимальное воздействие на окружающую среду.4. После праздников сдавайте использованные хвойные деревья на переработку. Они станут отличным источником вторичного сырья, пригодного для разных целей.5. Выбирайте украшения из натуральных материалов или перерабатываемого пластика. Если новогодняя игрушка потеряет свою привлекательность, её можно сдать на переработку.6. Дарите осмысленные подарки, которые действительно нужны вашим родным и близким. Даже самые скромные вещи порадуют больше ненужных сувениров.7. Используйте многоразовую праздничную упаковку, коробки и пакеты. Осторожно снимайте оберточную бумагу с подарков, чтобы повторно использовать её в будущем.И, наконец, напомним, что на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ecoreg33) вы найдёте интересные идеи для оформления своего пространства в духе экологически чистого праздника.Сотрудники учреждения поздравляют всех жителей Владимирской области с приближающимся Новым годом и искренне желают крепкого здоровья и большого семейного счастья. Пусть этот праздник принесёт в ваши дома экологичность, спокойствие и тепло.