В предновогодние дни в Камешковском муниципальном округе заработали значимые социальные объекты.

В предновогодние дни в Камешковском муниципальном округе заработали значимые социальные объекты. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Так, в населённом пункте Пенкино после капремонта распахнул двери Дом культуры. Реконструкция здания проходила в рамках реализации нацпроекта «Семья». Специалисты обновили фасад и провели восстановительные работы в помещениях.Кроме того, для ДК приобрели современное музыкальное и световое оборудование, кинопроектор и театральные кресла, чтобы сельчане могли с комфортом смотреть фильмы на большом экране. Также закупили сценические костюмы и пополнили фонд местной библиотеки.В посёлке им. М. Горького состоялось не менее значимое событие. Здесь в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» открылась новая модульная врачебная амбулатория.Отмечается, что амбулаторию удалось построить в кратчайшие сроки благодаря применению современных технологий. Услугами медиков могут воспользоваться все жители близлежащих деревень и сёл.«Народная программа, составленная по наказам избирателей, работает. Нам удалось реализовать её почти на 100 процентов. Со следующего года "Единая Россия" будет принимать новые наказы на будущую пятилетку. Вместе с жителями нашего региона будем решать задачи по улучшению качества жизни земляков», — написал Игорь Игошин.