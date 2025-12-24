Сообщение об этом поступило жителям региона на мобильные телефоны в районе двух часов ночи.

Во Владимирской области вновь объявлена угроза атаки беспилотников. Сообщение об этом поступило жителям региона на мобильные телефоны в районе двух часов ночи.По состоянию на 8:25 24 декабря угрозу атаки пока не сняли. Жителей призывают быть осторожными, избегать открытых пространств.Согласно , за минувшую ночь над российскими регионами силами ПВО уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .