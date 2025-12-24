Сотрудники следственного управления СК России по Владимирской области вместе с волонтёрским движением «За Наших 33» приобрели для бойцов СВО генераторы, которые очень важны на фронте.

Сотрудники следственного управления СК России по Владимирской области вместе с волонтёрским движением «За Наших 33» приобрели для бойцов СВО генераторы, которые очень важны на фронте. Заявки на такое оборудование регулярно поступают добровольцам из воинских подразделений. Электричество – это не только свет. Оно необходимо для зарядки БПЛА, иной техники, электронных устройств. Небольшие генераторы бойцы берут с