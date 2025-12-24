Перед судом предстанут шестеро работников завода.

В Муроме перед судом предстанут шестеро работников местного завода. Их обвиняют в попытке похитить более 15 тонн металлического сплава — преступники замаскировали ценный груз под строительный мусор., мастер плавильно‑заливочного участка сталелитейного цеха сговорился с пятью коллегами. План продумали до мелочей.Преступники взяли со склада больше сплава, чем требуется по норме, добавили в изделия меньше металла, чем положено, складировали излишки в тайниках в металлических контейнерах, маскировали похищаемый сплав под мусор, а после попытались вывезти с территории завода и планировали продать покупателю.С апреля по декабрь 2024 года злоумышленники подготовили к хищению не менее 15 тонн кускового ферромарганца. Стоимость украденного оценили в 2,3 млн рублей.В декабре часть металла погрузили в автомобиль, представив груз как строительный мусор. Один из соучастников отвлек охранника, чтобы тот не проверил содержимое кузова.План провалился в тот же день: машину остановили полицейские. Сплав изъяли прямо из автомобиля, а также из тайников, где его складировали.«Факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со службой безопасности предприятия. Расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей следователем следственного отдела МО МВД России «Муромский», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Трое подозреваемых признали вину. Причастность остальных подтверждают собранные доказательства. Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.