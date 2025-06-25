Это связано со снижением цен на непродовольственные товары.

Во Владимирской области снизилась годовая инфляция. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.Пока показатель не сравнился со средними цифрами по стране. Специалисты отмечают снижение цен на непродовольственные товары, в том числе компьютеры и телефоны. Однако все еще растет стоимость продуктов.Годовая инфляция во Владимирской области снизилась с 10,93% в апреле до 10,70%. Среднияя российская цифра — 9,88%.Напомним, что в регионе в прошлом месяце .