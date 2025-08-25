Правительство России дополнительно выделило два миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев.

Правительство России дополнительно выделило два миллиарда рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Дополнительные средства призваны обеспечить сельскохозяйственные предприятия новыми льготными краткосрочными кредитами. Ожидается, что общая сумма займов составит не менее 75 млрд рублей. Аграрии потратят полученные на выгодных условиях деньги на производство и переработку сельхозпродукции и подготовку к севу озимых.«Поддержка аграриев — важная стратегическая задача государства, которая необходима для потенциального развития отрасли и для обеспечения продовольственной безопасности страны», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.