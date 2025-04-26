Также неравнодушные владимирцы собрали для ребят сладости.
Шесть автомобилей и 10 беспилотных летательных аппаратов для выполнения боевых задач владимирским бойцам в зону Специальной военной операции передали представители регионального отделения Народного фронта и Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает владимирский ОНФ.
Все автомобили, - легковые, грузовые, внедорожники, - прошли технический осмотр и были адаптированы для условий СВО.
Также в машины загрузили комплекты летних шин, медикаменты, маскировочные сети и сладости. Всё это передали неравнодушные владимирцы.
Автомобили и беспилотные летательные аппараты приобрели на средства, собранные ОНФ Владимирской области.
Напмоним, в Юрьев-Польском