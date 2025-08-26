Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.

Прокуратура Владимирской области направила в суд дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По версии следствия, обвиняемый входил в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков через тайники-закладки. Он был задержан вместе с сообщником после того, как они забрали партию «синтетики» весом более 500 граммов и расфасовали ее для дальнейшего сбыта.Дело рассмотрит Суздальский районный суд. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.