Медучреждение не оплатило поставки лекарств, медицинских изделий и услуги по обеспечению питанием.

Собинская районная больница погасила задолженность перед 15 поставщиками. Долг составил 4,6 миллиона рублей.Прокуратура Владимирской области сообщает, что медучреждение не оплатило поставки лекарств, медицинских изделий и услуги по обеспечению питанием. После вмешательства прокуратуры главному врачу больницы было внесено представление, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Платежи были выполнены после этих мер. Напомним, ранее мы писали, что