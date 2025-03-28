Преступление произошло еще в 2017 году.

56-летний житель Москвы был приговорен к 4 годам колонии общего режима за присвоение 36 миллионов рублей, полученных от жителей Собинки за коммунальные услуги. Прокуратура Владимирской области сообщила, что мужчина, занимая должность финансового директора в организации, заключил договор с ООО «ЕРИЦ Владимирской области» на прием платежей.Однако полученные деньги он не перечислил на специальные счета, а в 2017 году присвоил их. Мужчина не признал свою вину, утверждая, что у него не было намерения на присвоение и что деньги якобы были заморожены.На данный момент решение суда еще не вступило в силу.