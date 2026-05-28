Переход на электронную книжку — добровольный.

87 тысяч работников Владимирской области оформили электронную трудовую книжку, сообщает Отделение Социального фонда региона.Переход с бумажной книжки на электронную форму добровольный: сотрудник сам решает, в каком формате работодатель будет вести сведения о трудовой деятельности.При этом лица, впервые устроившиеся на работу с 2021 года, получают записи о трудовой деятельности только в электронном виде.По словам управляющего Отделением Социального фонда по Владимирской области Антона Курбакова, владельцы бумажных книжек могут в любой момент перейти на электронный формат, подав работодателю соответствующее заявление.