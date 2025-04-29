Еще 9 районов Владимирской области станут округами. На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение преобразовать Александровский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный,

Еще 9 районов Владимирской области станут округами. На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение преобразовать Александровский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский, Селивановский, Судогодский и Юрьев-Польский районы в муниципальные округа. По словам заместителя председателя областного парламента Романа Кавинов, инициатива по переходу на одноуровневую модель управления территориями исходит, прежде всего, от населения и местной администрации. Напомним, ранее