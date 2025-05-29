Ночью на подъезде к областной столице насмерть сбили велосипедиста. Подробности трагедии рассказали в ГАИ города – случилась страшная авария 29 мая в 00:35 на трассе «Владимир — Муром». Алена

Ночью на подъезде к областной столице насмерть сбили велосипедиста. Подробности трагедии рассказали в ГАИ города – случилась страшная авария 29 мая в 00:35 на трассе «Владимир — Муром». Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира 24-летний водитель автомобиля Мерседес Бенц, двигаясь по крайней правой полосе движения по направлению к городу Владимиру, допустил наезд на