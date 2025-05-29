Для того, чтобы процесс был запущен, понадобилось вмешательства прокуратуры.

В Гороховце началось проведение водоснабжения к участкам многодетных семей.Одна из местных жительниц обратилась в прокуратуру Гороховецкого района с жалобой на отсутствие воды, несмотря на наличие земли.Прокуратура установила, что водопроводные сети до границ участков не были подведены. В результате надзорное ведомство через суд обязало администрацию провести необходимые работы.В настоящее время ведутся работы по модернизации коммунальных сетей для обеспечения подачи воды к участкам.