Во Владимире поставлена точка в деле о громком убийстве, произошедшем в 2006 году. 53-летнего Олега Молчанова расстреляли в офисе на улице Почаевская, и только спустя почти два десятилетия

Во Владимире поставлена точка в деле о громком убийстве, произошедшем в 2006 году. 53-летнего Олега Молчанова расстреляли в офисе на улице Почаевская, и только спустя почти два десятилетия организатор преступления, влиятельный в криминальных кругах Андрей Жуков, предстал перед судом. Как установили следователи СК по Владимирской области, мотивом преступления стала борьба за контроль над рынком «Тандем».