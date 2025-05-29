В дело вмешалась прокуратура.

Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры выплатили единовременную материальную помощь участнику СВО из Александрова, получившему ранение на фронте. В январе боец обратился в отдел соцзащиты, предоставив все необходимые документы.Однако, рассмотрение заявления было приостановлено под предлогом необходимости дополнительных запросов.После обращения мужчины в прокуратуру, в отдел соцзащиты было внесено представление, и выплата в размере 750 тысяч рублей была назначена.