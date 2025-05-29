Кроме того, с 1 июня заработает система мониторинга, блокирующая продажу просроченных и фальсифицированных лекарств.

Владимирская область готовится к важным изменениям в аптечной сфере. С 1 июня 2024 года все аптеки региона будут переведены из сферы торговли в систему здравоохранения. Об этом сообщила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Реформа направлена на стабилизацию цен на лекарства и обеспечение фармацевтов дополнительными льготами, в частности, возможностью получения медицинского стажа и льготных отпусков. В Совете Федерации подчеркнули, что фармацевты, наряду с медиками, вносят значительный вклад в здоровье населения и заслуживают государственной поддержки.Кроме того, с 1 июня заработает система мониторинга, блокирующая продажу просроченных и фальсифицированных лекарств. Законодатели уверены, что эти изменения повысят престиж профессии фармацевта и улучшат качество фармацевтической помощи населению.