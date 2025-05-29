17-летнего Артема Константиновича Мефодичева (Костромина) ищут на территории Москвы и Александровского района Владимирской области. С 24 мая местонахождение подростка не известно,

17-летнего Артема Константиновича Мефодичева (Костромина) ищут на территории Москвы и Александровского района Владимирской области. С 24 мая местонахождение подростка не известно, рассказали в соцсетях «ЛизаАлерт». Приметы Артема: рост 189 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в джинсовую куртку цвета хаки, черную футболку, синие джинсы и серо-синие кроссовки. С собой у парня был