Явка во Владимире составила 7,03%, в Александровском округе - 5,97%.

Во Владимирской области завершилось предварительное электронное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы. Голосование прошло во Владимире и Александровском округе. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Явка во Владимире составила 7,03%, в Александровском округе - 5,97%. Всего в голосовании приняли участие 22828 жителей региона.«Растет популярность предварительного голосования. Все победители, в том числе, участники СВО, получившие поддержку избирателей, будут участвовать в основных выборах осенью», — отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.В сентябре выборы пройдут в 57 регионах страны, включая Владимирскую область. «Единая Россия» планирует укрепить свои позиции перед думской кампанией 2026 года и рассчитывает получить большинство мандатов в муниципальных образованиях области.